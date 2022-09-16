Ирина Винер наконец смогла узнать горькую правду.

Ирина Винер наконец смогла узнать горькую правду.Легендарный отечественный тренер по художественнойгимнастике Ирина Винер за долгую карьеру воспитала не мало прославленныхспортсменов, которые до сих пор с теплотой вспоминают о своем наставники.Однако, как оказалось, далеко не все подопечные Героя труда России былипослушными и честными учениками. Истина вскрылась совсем недавно.Президент Всероссийской федерации художественной гимнастикиузнала горькую правду после скандального признания ее воспитанницы МаргаритыМамун. Олимпийская чемпионка по гимнастике пришла в гости к своей бывшейколлеге Лейсан Утяшевой, которая ныне занимается творческой деятельностью.На одноименно ютуб-канале телеведущей семикратная чемпионкамира рассказала, как водила за нос своего прославленного тренера. Она отметила,что периодически нарушала режим, установленный Ириной Винер для спортсменов, иубегала с учебной базы. По словам спортсменки, в это время она встречалась сбудущим мужем."С базы на свидание я сбегала. В клубы нет, но насвидание – это святое", – поделилась Маргарита Мамун.Лейсан Утяшева пошутила, что именно ее поклонение воспитанниковсделало дырку в заборе на базе в Новогорске. Маргарита Мамун в ответпоблагодарила ведущую за состоявшуюся свадьбу.