Ирина Винер наконец смогла узнать горькую правду.
Ирина Винер наконец смогла узнать горькую правду.
Легендарный отечественный тренер по художественной
гимнастике Ирина Винер за долгую карьеру воспитала не мало прославленных
спортсменов, которые до сих пор с теплотой вспоминают о своем наставники.
Однако, как оказалось, далеко не все подопечные Героя труда России были
послушными и честными учениками. Истина вскрылась совсем недавно.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики
узнала горькую правду после скандального признания ее воспитанницы Маргариты
Мамун. Олимпийская чемпионка по гимнастике пришла в гости к своей бывшей
коллеге Лейсан Утяшевой, которая ныне занимается творческой деятельностью.
На одноименно ютуб-канале телеведущей семикратная чемпионка
мира рассказала, как водила за нос своего прославленного тренера. Она отметила,
что периодически нарушала режим, установленный Ириной Винер для спортсменов, и
убегала с учебной базы. По словам спортсменки, в это время она встречалась с
будущим мужем.
"С базы на свидание я сбегала. В клубы нет, но на
свидание – это святое", – поделилась Маргарита Мамун.
Лейсан Утяшева пошутила, что именно ее поклонение воспитанников
сделало дырку в заборе на базе в Новогорске. Маргарита Мамун в ответ
поблагодарила ведущую за состоявшуюся свадьбу.