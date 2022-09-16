Боевики часто занимают самые высокие рейтинги. Они привлекают наличием динамичного сюжета,...

Боевики часто занимают самые высокие рейтинги. Они привлекают наличием динамичного сюжета, красочными картинками и талантливой игрой актеров. У этого жанра много почитателей. Частично это связано с нехваткой сильных эмоций в жизни. Онлайн-кинотеатр ivi подготовил подборку лучших фильмов-боевиков.Форсаж: Хоббс и ШоуПо сюжету фильма “Форсаж: Хоббс и Шоу” на планете появляется вирус, превосходящий по опасности любое оружие массового поражения. Из-за этого геноцид становится настоящей угрозой. Хранительницей опасного вируса назначают агента Хэтти Шоу. Ее задача – не допустить его распространения, защитить от злодеев. Охоту на вирус объявляет один из самых опасных террористов. За девушкой начинается охота. В нее вмешиваются родной брат Хэтти и еще один агент специального назначения. Тройка объединяет силы для достижения высшей цели.Меч короля АртураВортигерн придает и убивает старшего брата. Для получения власти ему остается найти и лишить жизни еще одного наследника престола – маленького Артура. Мальчик, оказавшись на улицах города, потерялся. Благодаря этому герой фильма “Меч короля Артура” попал в руки добрых тетушек, которые смогли вырастить из него достойного человека. Прошли годы… Мужчина не помнит детства и рода. Ему в руки попадает меч Экскалибур. Он начинает менять своего владельца. Артуру предстоит научиться понимать оружие, объединить народ против царившего диктатора.RRRВ 1920 году Индия находится под властью Великобритании. Губернатор вместе с женой отправляются в одну из деревень. Женщине нравится юная Малли, которая великолепно поет и рисует. Влиятельная дама забирает ее себе в служанки. Соплеменник, узнав о происходящем, отправляется на спасение девушки. Губернатору сразу доложили о происходящем. Бакстон приказывает полиции остановить Дели. Расследованием дела занимается офицер, мечтающий получить новую должность. У него нет портрета разыскиваемого юноши, но появляется новый друг.Плохие парни навсегдаБернетт устал всю жизнь сражаться с преступностью, он хочет выйти на пенсию, посвятить себя внуку и семье. Напарника Лоури такой подход расстраивает. Из тюрьмы сбегает Изабель, мексиканская преступница. Она отправляет своего сына отомстить тем, кто убил ее мужа и посадил в тюрьму. В списке для возмездия есть и Лоури. Парень стреляет в офицера, ранит его. Майк впадает в глубокую кому. Уходит 6 месяцев на его выздоровление. Майк просит помощи у своего друга. Их задача: отомстить киллеру и прекратить череду преступлений.На правах рекламы