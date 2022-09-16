Сегодня в Областной филармонии состоится церемония вступления Александра Авдеева в должность...
Сегодня в Областной филармонии состоится церемония вступления Александра Авдеева в должность Губернатора Владимирской области.
Мероприятие начнётся в 13.00.
Трансляцию церемонии в режиме реального времени можно будет посмотреть на официальном сайте администрации Владимирской области по ссылке
https://avo.ru/online-translations, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.
Напомним, на выборах Губернатора Владимирской области кандидатуру Александра
Авдеева поддержали почти 84 процента проголосовавших.
Фото пресс-служба администрации Владимирской области