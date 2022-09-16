Сегодня в 13.37 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Махвра...

Сегодня в 13.37 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в селе Махвра Александровского района.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось горение внутри дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 72 кв. м. Сгорела чердачное помещение, внутренняя отделка и имущество дома.Погибших и пострадавших нет.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области