С сообщением о пропаже местные жительницы - из их домов были похищены ювелирные украшения и деньги....

С сообщением о пропаже местные жительницы - из их домов были похищены ювелирные украшения и деньги. Сотрудниками полиции был задержан 51-летний местный житель.Он рассказал, что просто выбирал случайные дома, входил в незапертые двери и совершил три кражи на сумму 111 000 рублей. Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Причиненный потерпевшим ущерб частично возмещен.Фото https://www.pxfuel.com/