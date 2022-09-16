Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ковровчанин отдал чужую машину за долги и продал взятую в аренду иномарку. О чудесах, которые вытворял местный «комбинатор» рассказали в пресс-службе горсуда.
В прошлом году Д.А. Белов попросил у знакомого дать ему «девятку», чтобы покататься. На эвакуаторе мужчина перевёз легковушку в Мелехово, где отдал за долги. Сумма ущерба, нанесённого хозяину ВАЗа, составила 12 348 рублей.
Затем предприимчивый гражданин заключил с хозяином Kia Spectra устный договор аренды. Возвращать «корейца» он не планировал. Злоумышленник продал автомобиль за 233 тысячи рублей.
В итоге на него завели уголовное дело. На процессе фигурант признал свою вину. Судья приговорил жителя Коврова к 2,5 годам условного срока. Кроме того, в пользу одного из потерпевших взыскан материальный ущерб.
Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.