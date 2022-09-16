Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ковровчанин отдал чужую машину за долги и продал взятую в аренду иномарку. О чудесах, которые вытворял местный «комбинатор» рассказали в пресс-службе горсуда.В прошлом году Д.А. Белов попросил у знакомого дать ему «девятку», чтобы покататься. На эвакуаторе мужчина перевёз легковушку в Мелехово, где отдал за долги. Сумма ущерба, нанесённого хозяину ВАЗа, составила 12 348 рублей.Затем предприимчивый гражданин заключил с хозяином Kia Spectra устный договор аренды. Возвращать «корейца» он не планировал. Злоумышленник продал автомобиль за 233 тысячи рублей.В итоге на него завели уголовное дело. На процессе фигурант признал свою вину. Судья приговорил жителя Коврова к 2,5 годам условного срока. Кроме того, в пользу одного из потерпевших взыскан материальный ущерб.Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.