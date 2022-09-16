Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о новой инициативе властей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о новой инициативе властей.Российские власти прорабатывают вопрос о привлеченииграждан, осужденных к отбыванию наказания по нетяжелым экономическим статьям, кработам по строительству недвижимости. Об этом рассказал заместитель главыкабмина Марат Хуснуллин.По словам зампреда российского правительства,соответствующие законодательные поправки уже внесены в Министерство юстиции РФ.Политик подчеркнул, что ранее действующие правила не предполагают условно-досрочногоосвобождения, если заключенный перешел на исправительные работы. Именно этуситуацию власти постарались исправить.Чиновник выразил уверенность, что именно из-за законодательныхограничений осужденные отказывались от исправительных работ. Сегодня жедостаточно примерного поведения, чтобы рассчитывать на УДО. По его мнению,часть заключенных теперь могут согласиться перейти на работу на стройки.Важно подчеркнуть, что недвижимость в России будут возводитьтолько люди, отбывающие наказание за экономические преступления, то есть речи опривлечении матерых уголовников, разумеется, не идет.Кроме того, по словам заместителя председателяправительства, на стройки в нашей стране могут привлечь рабочих из КНДР. МаратХуснуллин выразил уверенность, что Северная Корея сможет предоставить России до50 тысяч специалистов. Политик подчеркнул, что их производительность трудапревышает нашу более чем в два раза при примерно одинаковой стоимости.Важно понимать, что в скором времени в России придется возводить новую недвижимость. Политическая ситуция такова, что россиян лишают виз в европейских странах. Об этом сообщает . Примечательно, что под ограничения попадают даже собственники жилья за рубежом, уточняет .