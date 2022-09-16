Алла Борисовна Пугачева всегда в центре внимания мужчин, даже перешагнув 70-летний возраст.
Алла Борисовна Пугачева всегда в центре внимания мужчин, даже перешагнув 70-летний возраст.
Вернувшаяся в
Россию Алла Пугачева постепенно возвращается к московскому ритму жизни. Она
ходит на мероприятия, заглядывает в гости к подругам, а еще успевает гулять по
любимому городу. Компанию на таких вылазках ей составляет давний друг певицы —
дизайнер Игорь Гуляев. Именно он встречал Примадонну по приезде в столицу. А на
прошлых выходных даже сопровождал Аллу Пугачеву с двумя детьми на Дне Города — компания
гуляла вчетвером по Красной площади.
Поклонники
искренне переживают за Аллу Борисовну и ее отношения. Брошенная мужем на
растерзание прессы и завистников, Алла Пугачева одна отбивается от всех нападков,
пока Максим Галкин зарабатывает деньги в мировом турне.
Новая компания
дизайнера помогает певице не грустить в одиночестве. Однако фанаты не перестают
удивляться: неужели после 10 лет брака с Максимом Галкиным Пугачева нашла
шестого мужа? Интерес подогревает и недавнее признание Гуляева — он влюблен в
певицу с самого детства.
"Люблю, никогда в
жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная", — нежно
признается в чувствах дизайнер.
Примадонна пока
не ответила взаимностью. Может быть, Алла Пугачева дожидается, пока все давние
поклонники признаются в чувствах — как это сделал недавно шоумен Гоген Солнцев.