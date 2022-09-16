Алла Борисовна Пугачева всегда в центре внимания мужчин, даже перешагнув 70-летний возраст.

Алла Борисовна Пугачева всегда в центре внимания мужчин, даже перешагнув 70-летний возраст.Вернувшаяся вРоссию Алла Пугачева постепенно возвращается к московскому ритму жизни. Онаходит на мероприятия, заглядывает в гости к подругам, а еще успевает гулять полюбимому городу. Компанию на таких вылазках ей составляет давний друг певицы —дизайнер Игорь Гуляев. Именно он встречал Примадонну по приезде в столицу. А напрошлых выходных даже сопровождал Аллу Пугачеву с двумя детьми на Дне Города — компаниягуляла вчетвером по Красной площади.Поклонникиискренне переживают за Аллу Борисовну и ее отношения. Брошенная мужем нарастерзание прессы и завистников, Алла Пугачева одна отбивается от всех нападков,пока Максим Галкин зарабатывает деньги в мировом турне.Новая компаниядизайнера помогает певице не грустить в одиночестве. Однако фанаты не перестаютудивляться: неужели после 10 лет брака с Максимом Галкиным Пугачева нашлашестого мужа? Интерес подогревает и недавнее признание Гуляева — он влюблен впевицу с самого детства."Люблю, никогда вжизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная", — нежнопризнается в чувствах дизайнер.Примадонна покане ответила взаимностью. Может быть, Алла Пугачева дожидается, пока все давниепоклонники признаются в чувствах — как это сделал недавно шоумен Гоген Солнцев.