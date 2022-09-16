По народному календарю 16 сентября 2021 года празднуется день Домны Доброродной. Православные...

По народному календарю 16 сентября 2021 года празднуется день Домны Доброродной.Православные верующие 16 сентября вспоминают святых мучениц Домну и Василису Никомидийских. Домна пострадала за веру во времена правления императора Максимилиана. Святая была языческой жрицей, но приняла христианство. Чтобы избежать наказания, Домна прикинулась сумасшедшей и сбежала из дворца. Она укрывалась в женском монастыре, а затем срезала волосы, надела мужские одежды и скрылась в пещере. Однако о ее вероисповедании стало известно, и святую приговорили к смертной казни. 9-летнюю мученицу Василису подвергли страшным пыткам, пытались сжечь, но она вышла из огня невредимой.Традиции и обычаи в день Домны Доброродной: В эту дату крестьяне старались собрать перед домом всю рухлядь. На забор вешали старую одежду, выставляли прохудившуюся утварь, а главное — на колья вокруг огорода нужно было надеть поношенные лапти. Считалось, что плетеная обувь защитит семью от сглаза.Вечером весь хлам нужно было выбросить. Разрешалось его сжечь с картофельной ботвой, чтобы в доме всегда был достаток. Христиане прибивали к дверям подковы, веря, что они принесут удачу.Чего нельзя делать 16 сентябряПредставительницам прекрасного пола не рекомендуется смотреться в зеркало просто так - только по необходимости. В народе говорили: та, которая ослушается запрета, вскоре перестанет любить свое отражение.Не следует 16 сентября наедаться до отвала. Наши прапрапрадеды верили: чем полнее желудок, тем меньше монет в кошельке.Не стоит в этот четверг оставлять дома ветошь, остатки еды и ненужные вещи. 16 сентября необходимо избавиться от всего старого, чтобы расчистить путь новому. Чтобы привлечь в свою жизнь счастье и удачу, в этот день нужно избавиться от старых и ненужных вещей. Одежду и предметы быта в хорошем состоянии можно раздать людям, а ветошь – сжечьЗапрещено 16 сентября ссориться, браниться, завидовать, сплетничать и проч. Этого не надо делать и в другие дни, однако негатив, произнесенный в третий четверг сентября (если всего их в месяце пять), вернется в многократном размере.Народные приметы на 16 сентября 2022 годаГром гремит – к долгой и теплой осени.Теплый день – к поздней весне.Красный закат – к холодам или заморозкам.Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.Дождь после обеда – к затяжному ненастью.Большие муравейники – к суровой зиме.На елях шишек много – зима будет теплой.Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.Фото: https://www.pxfuel.com/ru