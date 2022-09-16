Станция Сокольнической линии метро Москвы Потапово готова более чем наполовину.

Станция Сокольнической линии метро Москвы"Потапово" готова более чем наполовину.Москва является одним из мировых лидеров по темпам строительства метро, и она не собирается снижать набранные темпы. До конца 2024 года в городе планируют запустить 35 станций и 76 километров линий подземки.В настоящий момент в Новой Москве продолжается строительство станции "Потапово", которая станет конечной Сокольнической линии. Она откроется между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой, вдоль строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.До середины августа эту строящуюся станцию метро называли "Новомосковской". Окончательное название наземная станция получила благодаря участникам проекта "Активный гражданин". За "Потапово" проголосовало большинство.К сегодняшнему дню новая станция Сокольнической линии готова на 56%. В настоящий момент здесь возводят основные монолитные конструкции. Также специалисты занимаются монтажом инженерного оборудования. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Кстати, "Потапово" станет первой отапливаемой станцией в московском метро. Там установят дополнительное вентиляционное оборудование с подачей теплого воздуха."Минимизировать потери тепла и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей, система наружного обогрева водосточной системы, а также использование двойных стеклопакетов на путевых стенах", – сказал Бочкарев.Cтанция будет доступна для жителей Сосенского и Южного Бутова, а также других пассажиров в первом квартале 2024 года. Благодаря запуску "Потапово" значительно улучшится транспортное обслуживание рядом располагающихся столичных районов.Сокольническая линия – не единственная из действующих веток, которая в будущем обзаведется новыми станциями метро. Например, сейчас продолжается строительство трех станций Люблинско-Дмитровской линии – "Физтех", "Лианозово" и "Яхромская". На последней не так давно возвели конструкции в помещении тягово-понизительной подстанции, о чем подробно "Дни.ру" ранее.