Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова может оставить своего супруга ни с чем в случае развода.

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова может оставить своего супруга ни с чем в случае развода.О романевозрастного Евгения Петросяна и молодой работнице его театра Татьяне Брухуновойстало известно примерно в 2018 году. Тогда никто не мог предположить, что этиотношения заставят юмориста развестись, жениться снова и даже стать отцом. Сейчассыну пары уже 2 года, и Евгений Петросян уже подарил ему недвижимость набудущее.Молодая женаюмориста Евгения Петросян, насмотревшись на громкий раздел имущества, начинаетзадумываться о финансовом положении себя и ребенка в случае разрыва со знаменитымотцом. Официальных заявлений об этом не было, но осторожность никогда непомешает. Уже сейчас Брухунова практически прибрала к рукам имуществоПетросяна-младшего: права на квартиру маленького Вагана в Турции при разводевполне могут перейти Татьяне."До достиженияопределенного возраста (14-18 лет) родители являются законными представителямиребенка. Они полностью распоряжаются его имуществом, не спрашивая его. Извлекатьдоходы будут они же", — пояснил адвокат Янис Юкша.Евгению Петросянуследует быть осторожным. Юморист уже пережил один громкий развод с разделомимущества. 77-летнему мужчине стоит беречь свой третий брак, чтобы на старостилет не остаться ни с чем.