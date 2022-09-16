Гостем торжественной церемонии инаугурации губернатора Александра Авдеева стал Николай Виноградов,...

Гостем торжественной церемонии инаугурации губернатора Александра Авдеева стал Николай Виноградов, почётный гражданин Владимирской области, экс-глава региона, который занимал высший должностной пост области 16 лет. В эксклюзивном интервью "Вестям" " Николай Виноградов подчеркнул: итоги выборов доказали, что люди верят власти и ожидают перемен к лучшему. Николай Владимирович отметил: задача Александра Авдеева - добиться продвижения Владимирской области вперёд. И выразил уверенность: на этом пути всё получится.