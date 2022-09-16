Принц Уильям и Кейт Миддлтон начнут новую жизнь.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начнут новую жизнь.Принц Уильям и Кейт Миддлтон женаты уже 11 лет и воспитываюттроих чудных детишек. Британские подданные уверены, что королевская семья оченькрепкая и счастливая. Однако в реальности у монаршей четы есть серьезныепроблемы.Со смертью Елизаветы II власть в Соединенном Королевстве и вгосударствах Содружества перешла к ее старшему сыну, принцу Чарльзу, сменившемуимя на . Таким образом, в Британии появился новый наследник престола.После отца королем должен стать принц Уильям, поэтому впоследние дни внимание британской прессы к нему особенно повысилось. Таблоидыначали публиковать все новые и новые факты, о которых монарх предпочел бы невспоминать.В свое время он чуть не отказался от свадьбы с КейтМиддлтон, прервав отношения ради любовницы. С Джекки Крейг наследник тронапознакомился еще в юношестве, однако ничего серьезного не сложилось.Примечательно, что даже бабушка не стала перечить внуку.Покойная Елизавета II дождалась его решения. В итоге принц Уильям вернулся к КейтМиддлтон. Его любовница вышла замуж за другого человека, однако еще до свадьбыродила ребенка.Между родами и свадьбой прошло аж четыре месяца, поэтомузлые языки начали поговаривать, что отцом малыша может быть сам британскиймонарх, тем более что принц Уильям даже поехал поздравить бывшую возлюбленную сбракосочетанием.