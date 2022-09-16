Премьера спектакля Адольфа Шапиро Вишневый сад в МХТ им. Чехова состоялась в июне 2004 года и была приурочена к 100-летиею пьесы. Приглашение на роль Любови Раневской не имеющей актерского образования Ренаты Литвиновой многим казалось странным. Но впоследствии именно на богиню и шел народ, обеспечивая аншлаги не только в Москве, но и в Афинах, Нижнем Новгороде, Петербурге, Киеве. Так было до начала 2020-го, пока спектакль не был снят.

Премьера спектакля Адольфа Шапиро "Вишневый сад" в МХТ им. Чехова состоялась в июне 2004 года и была приурочена к 100-летиею пьесы. Приглашение на роль Любови Раневской не имеющей актерского образования Ренаты Литвиновой многим казалось странным. Но впоследствии именно на "богиню" и шел народ, обеспечивая аншлаги не только в Москве, но и в Афинах, Нижнем Новгороде, Петербурге, Киеве. Так было до начала 2020-го, пока спектакль не был снят."Сергей Женовач, пробывший худруком театра не очень долго(с 23 апреля 2018 по 27 октября 2021 года – Прим. ред.) реваншистки как-то снял постановку из репертуара", – сожалеет Рената Литвинова. Тогда из афиши исчезли так же "Обрыв", "Трамвай Желание", "Дворянское гнездо" и еще много других спектаклей.Она рассказала о закулисных интригах и склоках в МХТ им. Чехова: "Было смутное, но ощутимое противостояние у него с режиссером Адольфом Шапиро".Живущей сейчас в Париже Литвиновой, кажется, и сама не верит, что когда-то играла на главной драматической сцене Москвы. "Но остались фотографии, как доказательно, что был когда-то прозрачный глаз у моей Раневской, – говорит Рената. – Вспомнила же я об этом, увидев старинную съемку Клавихо (фотографВладимир Клавихо-Телепнев, чьи работа хранятсяхранятся в личных коллекциях Д. Медведева, Н. Назарбаева, Элтона Джона, Питера Гринуэя – Прим. ред.) для книги и театрального плаката для Московского Художественного Театра имени Чехова, где когда-то я играла "Вишневый сад".