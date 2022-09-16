Владимирский областной суд вынес приговор в отношении гражданина Республики Армения, не имеющего...

Владимирский областной суд вынес приговор в отношении гражданина Республики Армения, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации. Его признали виновным в производстве мефедрона в особо крупном размере.Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Владимирской области Владислав Александрович Малкин.Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, за апрель - май 2021 года осужденный совместно с двумя другими участниками организованной преступной группы в здании цеха лесопиления в города Карабаново Александровского района осуществлял производство с целью дальнейшей продажи растворы наркотических средств – смесей, содержащих в своем составе производное наркотического вещества N-метилэфедрона.12 мая 2021 года противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в названном здании были обнаружены и изъяты вышеуказанные наркотики в разной степени готовности.Общая масса изъятых наркотических средств составила более 480 кг.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Двумя остальными участниками преступной группы заключены соглашения о досудебном сотрудничестве, уголовные дела в отношении них рассматриваются Александровским городским судом.Фото https://www.pxfuel.com/