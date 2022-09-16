Дознаватель МЧС устанавливает причину ЧП.

В Суздальском районе из-за пожара в магазине из дома эвакуировали 42 человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.В 23-06 15 сентября поступило сообщение о возгорании в селе Спасское-Городище. На тушение прибыли две пожарные машины и 5 человек личного состава.На момент приезда сотрудников МЧС наблюдался густой дым из магазина. Звено газодымозащитной службы отправилось внутрь для разведки очага и эвакуации людей. Спасатели вывели 30 взрослых и 12 детей. Площадь пламени составила 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства устанавливает причину ЧП.