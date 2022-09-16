Театр имени Моссовета открыл юбилейный, сотый, сезон. Художественный руководитель Евгений Марчелли анонсировал девять премьер. В том числе и возвращение в афишу лермонтовского Маскарада, которым этот театр когда-то славился. Марчелли уже объявил коллективу, что в роли Арбенина Марчелли видит только Виктора Сухорукова. Мол, актер хоть и покинул труппу, но худрук не теряет надежды вернуть его и сейчас они-де находятся в стадии диалога.

Театр имени Моссовета открыл юбилейный, сотый, сезон. Художественный руководитель Евгений Марчелли анонсировал девять премьер. В том числе и возвращение в афишу лермонтовского "Маскарада", которым этот театр когда-то славился. Марчелли уже объявил коллективу, что в роли Арбенина Марчелли видит только Виктора Сухорукова. Мол, актер хоть и покинул труппу, но худрук не теряет надежды вернуть его и сейчас они-де находятся в стадии диалога."Виктор Сухоруков сказал, что подумает. Надеюсь, даст согласие, — заявил Евгений Марчелли журналистам. — Мне нужен именно такой актер, как Виктор Иванович, — сумасшедший, энергичный, мощный".Корреспондент "Дни.ру" позвонил Виктору Сухорукову и спросил, действительно ли мы снова увидим его на сцене "Моссовета"?– Не увидите никогда! – отрезал возмущенный Виктор Иванович. – Тем более, пока театр будет под началом этого руководителя. Он слабый режиссер, строит шок-театр, который чужд мне эстетически, да и как гражданин он вызывает у меня сомнение".Но он Вам звонил, приглашал на роль?– Никаких переговоров у меня с ним не было! Он позвонил как-то летом уже ночью и стал говорить про эту работу, просил не отказываться. Я сначала даже не поверил, что это сам Марчелли звонит и уточил: "Вы ли это?" Просто он вел разговор как-то суетно, сбивчиво, не как лидер или художник. Я не сказал ему ни "да", ни "нет". И не собирался ему вообще отвечать ни тогда, ни вообще. Не считаю нужным – это ниже моего достоинства. Мы с ним не дружим, не общаемся, никаких переговоров не ведем. Хочу это подчеркнуть!Зачем же он объявил коллективу, что Вы якобы думаете?Провокация, подлость и глупость! Неприлично, некорректно так себя вести! Да и странно все это. Он два сезона мне не звонил, у меня давно уже другие планы. А Марчелли все время говорит, что у него в труппе сто человек. Вот пусть с ними и работает. А я знать его не знаю и знать не желаю!