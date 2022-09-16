Десятки автомобильных покрышек, целлофан, пластик и даже диван. Пруд на Верхней Дуброве возле 32-й школы превратился в свалку. Тихое место у воды было любимым местом для прогулок горожан.

Десятки автомобильных покрышек, целлофан, пластик и даже диван. Пруд на Верхней Дуброве возле 32-й школы превратился в свалку. Тихое место у воды было любимым местом для прогулок горожан. Наталья Славнова летом здесь гуляла с внуком. В теплое время на пруду было не так грязно. Природу нужно срочно спасать, говорит женщина. Наталья Славнова, местная жительница –