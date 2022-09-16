Сегодня в Областной филармонии началась церемония вступления Александра Авдеева в должность...

Сегодня в Областной филармонии началась церемония вступления Александра Авдеева в должность Губернатора Владимирской области.Трансляция церемонии в режиме реального времени на официальном сайте администрации Владимирской области по ссылке https://avo.ru/online-translations.Напомним, на выборах Губернатора Владимирской области кандидатуру АлександраАвдеева поддержали почти 84 процента проголосовавших.Фото пресс-служба администрации Владимирской области