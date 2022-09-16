«Ростелеком» обеспечил проведение прямой трансляции торжественного вступления в должность губернатора Владимирской области телеканалом «Губерния-33». Цифровой провайдер предоставил ..

«Ростелеком» обеспечил проведение прямой трансляции торжественного вступления в должность губернатора Владимирской области телеканалом «Губерния-33». Цифровой провайдер предоставил партнеру защищенный оптический канал доступа в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Мероприятие прошло в здании областной филармонии, его ТВ-трансляцию посмотрели более 30 тысяч зрителей.Наталья Шурутова, генеральный продюсер телекомпании «Губерния-33»:«Мы регулярно сотрудничаем с "Ростелекомом” и ценим компанию за оперативность, с какой она откликается на наши обращения, и надежность. Бывает, что мы сами узнаем о необходимости проведения прямой трансляции за день до события. А ведь обеспечить связь – это не просто кнопку нажать. Это, чаще всего, еще и сети проложить до места нашей передвижной телестанции. И мы рады, что всегда можем положиться на специалистов провайдера».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Нам доверяют организацию каналов для трансляции самых важных прямых эфиров, где должна быть исключена любая, даже малейшая, ошибка. И мы всегда справляемся с поставленными задачами: обеспечиваем надежную и качественную связь. Поэтому запросы подобного рода от бизнеса и органов государственной власти поступают регулярно. "Ростелеком” готов задействовать собственные инфраструктурные ресурсы для того, чтобы владимирцы всегда были в курсе событий».Телеканал «Губерния-33» доступен для просмотра всем абонентам Wink от «Ростелекома» во Владимирском регионе на 21 кнопке. Функционал сервиса обеспечивает не только широкий ассортимент телеканалов, но и богатые возможности по управлению просмотром. Так, абоненты «Ростелекома», пропустившие инаугурацию губернатора, смогут увидеть ее запись в течение трех суток. Услуга «Управление просмотром» позволяет смотреть передачи и фильмы в удобное время, записывать и сохранять трансляции в архив.Более подробно о Wink можно узнать на компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.