С июля текущего года сотрудниками УМВД России по городу Владимиру совместно с неравнодушными...

С июля текущего года сотрудниками УМВД России по городу Владимиру совместно с неравнодушными гражданами предотвращены дистанционные хищения на общую сумму свыше 16 млн рублей.13 сентября текущего года участковому уполномоченному УМВД России по городу Владимиру позвонила сотрудница салона связи, сообщившая, что к ним обратилась пожилая женщина с целью оформить несколько кредитных карт якобы на покупку автомобиля. Женщина заметно нервничала, что вызвало подозрение у работников салона, которые тут же обратились в полицию.Полицейские выяснили, что ранее на телефон пенсионерки позвонил неизвестный и сообщил, что в целях сохранности своих сбережений женщина должна оформить кредиты, обналичить их и перевести деньги на якобы безопасный счет. При этом мошенники запретили бабушке кому-либо сообщать о данном факте, угрожая привлечением к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сотрудники полиции убедили пенсионерку не совершать необдуманный поступок и провели беседу, подробно рассказав об уловках мошенников.Проведённый сотрудниками полиции инструктаж помог уберечь деньги, принадлежащие ещё одной жительнице Владимира.Сотруднику салона, к которому бабушка обратилась с просьбой помочь перевести более миллиона рублей на названный ею счёт, показалось странным, что женщина нервничает и постоянно смотрит на экран телефона. На место он вызвал сотрудников полиции, которые выяснили, что бабушка едва не стала жертвой мошенников.Факты пресечения дистанционных преступлений зафиксированы и в других районах Владимирской области.Так, 12 сентября в ОМВД России по Александровскому району обратились представители финансово-кредитной организации, где ранее полицейские проводили инструктаж. Они рассказали, что женщина пытается оформить кредит якобы на покупку мебели для сына, при этом она постоянно говорит по телефону и будто следует чьим-то инструкциям.На место незамедлительно прибыл ближайший патруль полицейских. Женщина, сначала отказавшаяся беседовать с правоохранителями и пытавшаяся уйти из их поля зрения, в результате рассказала, что по телефону ей сообщили о якобы оформленном на неё кредите и необходимости провести ряд финансовых операций, чтобы деньги не были похищены. При этом неизвестные всячески убеждали в добросовестности своих намерений и предостерегали от общения с полицейскими.Напонмим, только в период с 8 по 14 сентября текущего года в подразделения УМВД России по Владимирской области поступило более 40 сообщений о дистанционных мошенничествах и кражах с банковских карт. Причиненный гражданам ущерб составил более 9 млн рублей.Фото https://www.pxfuel.com/