Директор артиста поделился деталями о дележке наследства певца Пьера Нарцисса.

Директор артиста поделился деталями о дележке наследства певца Пьера Нарцисса.Шоумен ПьерНарцисса умер этим летом в возрасте 45 лет. Вдова покойного артиста Валерия иего директор Сергей Дворцов организовали в ресторане вечер памяти певца иведущего. Среди гостей были близкие друзья Нарцисса — певица Катя Лель, АннаКалашникова, Михаил Гребенщиков и другие.Однако, вниманиегостей было приковано к другой персоне — к Ксении Грин. Говорят, эта девушкабыла любовницей Пьера. Если это действительно так, получается, что уже три женщиныдерут наследство покойника.Дворцов опровергаетэту информацию и заявляет, что никакой любовницы и внебрачных детей у ПьераНарцисса не было. Наследство в виде авторских прав достанется дочери и бывшей женешоумена. Недвижимости у артиста не было — общую квартиру бывшие супруги продалиеще при разводе, а себя Пьер Нарцисс отдельное жилье просто снимал.Пьера Нарциссапохоронили на родине в Камеруне. Директор певца рассказывает, что мать артистадолго не могла поверить в случившееся. "Мать считала, что Нарцисса убили,отравили. Она отправляла его три раза на вскрытие", — рассказывает Сергей. Однако,после третьей экспертизы ей пришлось поверить, что трагедия произошла из-заболезни Пьера Нарцисса.