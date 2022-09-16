Присяга в исполнении Александра Авдеева на инаугурации губернатора оказалась самой короткой с 2013 года. Во владимирской филармонии состоялась торжественная церемония вступления нового
Присяга в исполнении Александра Авдеева на инаугурации губернатора оказалась самой короткой с 2013 года. Во владимирской филармонии состоялась торжественная церемония вступления нового главы региона в должность. Примечательно, что его речь заняла всего 21 секунду. Для сравнения: Светлана Орлова
в 2013 году зачитывала текст присяги в течение 32 секунд, а Владимир Сипягин в 2018-м – 27