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<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2022-ulozhilsya-v-21-sekundu-aleksandr-avdeev-prinyal-prisyagu-i-vstupil-v-dolzhnost-gubernatora.html" target="_blank">Уложился в 21 секунду: Александр Авдеев принял присягу и вступил в должность губернатора</a> - Присяга в исполнении Александра Авдеева на инаугурации губернатора оказалась самой короткой с 2013 года. Во владимирской филармонии состоялась торжественная церемония вступления нового