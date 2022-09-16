По мнению депутатов фракции “Единая Россия” в Законодательном собрании , в бюджет 33 региона на следующий год необходимо заложить больше денег на дороги местного значения. Именно об

По мнению депутатов фракции “Единая Россия” в Законодательном собрании , в бюджет 33 региона на следующий год необходимо заложить больше денег на дороги местного значения. Именно об этом чаще всего просят жители Владимирской области депутатов на личных приемах. Такие же результаты дает голосование по “Народному бюджету”. Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике