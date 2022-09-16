Общественники отправили жалобу в прокуратуру.

В поселке Золотково Гусь-Хрустального района ДСУ-3 наполовину отремонтировало убитую дорогу. Летом госпредприятие должно было заасфальтировать улицу Советскую от дома № 1 до дома № 8, но проезжую часть привели в порядок лишь до дома № 3.Почти три тысячи местных жителей несколько лет ждали капремонта полотна. В апреле наконец-то состоялся аукцион. Администрация района заключила договор с ГУП «ДСУ-3». Стоимость работ оценили в 5,5 млн рублей.В середине июня предприятие должно было сдать объект. Однако по факту выполнена лишь часть работ.«Дорогу уложили только от дома №1 до дома №3. Остальную часть не стали делать», – эксперт ОНФ Сергей Бакулов.Общественники отправили жалобу в прокуратуру.