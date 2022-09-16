Во Владимирской области ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой разобраться, почему в поселке Золотково подрядчик лишь наполовину сделал ремонт дороги за 5,5 млн рублей по заказу

Во Владимирской области ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой разобраться, почему в поселке Золотково подрядчик лишь наполовину сделал ремонт дороги за 5,5 млн рублей по заказу администрации Гусь-Хрустального района. Летом на улице Советской должны были проложить асфальт от дома №1 до дома №8, но сделали только до дома №3. Местные жители ждали асфальтирования несколько лет.