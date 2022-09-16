В парке «Сказка» в Гусь-Хрустальном установили деревянные скульптуры героев сказки «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщил в соцсети депутат Госдумы Игорь ..

В парке «Сказка» в Гусь-Хрустальном установили деревянные скульптуры героев сказки «Руслан и Людмила» Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщил в соцсети депутат Госдумы Игорь Игошин.Скульптуры витязей, которые «чредой из вод выходят ясных», создали мастера-краснодеревщики Игорь Володин, Николай Смирнов и Сергей Смолов.Кроме того, в лесопарке можно встретить Кощея Бессмертного, Снегурочку, Лешего, Золотую Рыбку, злого волка, хитрую лису и других сказочных персонажей.