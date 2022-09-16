16 сентября самовольную постройку отключили от электросетей.

Во владимирском микрорайоне Коммунар готовят к сносу здание автомойки и шиномонтажа, расположенное на улице Центральной. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Несмотря на незаконную работу объекта, владелец продолжает эксплуатировать его. Судебные приставы неоднократно штрафовали горе-предпринимателя. Кроме этого, мужчине запретили выезд за пределы страны, а также ограничили возможность продажи недвижимости.На днях сотрудники ведомства решили применить меры принудительного характера. Пристав вынес постановление об отключении здания от электросетей. Сегодня, 16 сентября, автомойка отключена от подачи электроэнергии.