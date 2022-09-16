На базе лагеря Боевого братства Ковровского района прошел областной финал военно-спортивной игры...

На базе лагеря "Боевого братства" Ковровского района прошел областной финал военно-спортивной игры "Зарница". Юноши и девушки от четырнадцати до восемнадцати лет продемонстрировали навыки по огневой, строевой и медицинской подготовке. Кто из команд одержал победу - расскажет Максим Калашников.Уверенно чеканя шаг, сотня юношей и девушек торжественно открывают областной этап "Зарницы". Событие важное. Из-за пандемийных ограничений состязания не проводилось два года. Сейчас лучшие команды со всего региона снова собрались вместе.Максим Чуркин, главный организатор военно-спортивной игры "Зарница" во Владимирской области:- Областная зарница - это, по сути, уже мы подводим конечный итог по проведенным муниципальным "Зарницам". Выбираем сильнейшего, кто у нас, получается, из всей области.Четырнадцать команд должны преодолеть полосу препятствий, поразить мишень из пневматической винтовки, разобрать и собрать автомат Калашникова. И это только часть зачётных дисциплин. Главное - ребята должны продемонстрировать командную работу, подчёркивают организаторы.Эдуард Коршунов, главный судья военно-спортивной игры "Зарница":- Участник должен обладать всеми знаниями, всеми навыками. Мы стараемся прийти к этому. Чтобы вся команда - она являлась командой именно. Чтобы каждый мог заменить другого.Подготовка ребят - на армейском уровне. Все нацелены на победу. Ограничений по времени нет, но и поблажек из-за юного возраста тоже не предусмотрено. Девушки выполняют задания наравне с юношами. Иногда получается даже лучше, рассказывает воспитанница "Армейской академии" имени Александра Невского из Гусь-Хрустального Анастасия Ваулина.Анастасия Ваулина, воспитанница "Армейской академии" им. Александра Невского, г. Гусь-Хрустальный:- Когда мы приехали сюда в первый раз - я участвовала со старшими ребятами, с парнями из нашей команды. У меня получилось, я была с ними наравне. И дальше я уже выставляю свою команду - ровесников.Судьи оценивают не только физическую подготовку молодого поколения, но и знание истории своей страны.Елена Янина, заместитель директора департамента образования и молодежной политики Владимирской области:- Для Владимирской области как колыбели Российской государственности знание, уважение и почет, и учет истории, исторических событий и ретроспектив - безусловно важен, нужен.Победу одержали выпускники "Армейской академии" имени Александра Невского из Гусь-Хрустального. Они будут представлять наш регион на всероссийском этапе "Зарницы".Максим Калашников, Семён Карпов. “Вести-Владимир”