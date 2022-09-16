А в Сочи сохраняется ажиотаж.

А в Сочи сохраняется ажиотаж.В Крыму в первые недели сентября резко упал спрос на краткосрочную аренду жилья. Собственники пока не отреагировали на спад туристического потока и продолжают поднимать ставки аренды.Сильнее всего – сразу на 82% – сократилось число запросов на аренду жилья в Евпатории. Средняя стоимость найма здесь составляет 3,2 тыс. рублей в день.На 69% снизился спрос на жилье в Алуште, на 67% – в Ялте. Арендные ставки на данных курортах составляют 3,9 тыс. и 4,8 тыс. рублей в день соответственно. На 50% сократился спрос в Симферополе. Ставки здесь, напротив, выросли на 14% и составили 2,6 тыс. рублей в день.Абсолютным лидером среди курортных направлений остается Сочи, где за год спрос на краткосрочную аренду жилья вырос более чем на 250%. Средняя ставка аренды в городе составляет 4,5 тыс. рублей. Однако тем, кто хочет снять дом в Красной поляне, придется заплатить в среднем 16,5 тыс. рублей за сутки.Спрос на посуточную аренду в Краснодаре за год вырос на 36%. Средняя стоимость найма дома здесь составляет 10 тыс. рублей.Дешевле всего сейчас арендовать квартиру. Самые низкие ставки зафиксированы на следующих курортах: Горячий ключ (1,4 тыс. рублей в сутки), Ейск и Крымск (1,7 тыс. рублей в сутки).