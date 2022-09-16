В 14:29 16 сентября в службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в...

В 14:29 16 сентября в службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Судогде на улице Коммунистической, д. 4.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия к месту пожара наблюдался дым из квартиры на 1-ом этаже дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всей квартире и оперативно ликвидировали пожар на площади 8 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество комнаты. С места пожара было эвакуировано 11 человек. Погибших и пострадавших нет.На пожар привлекалось 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области