Спасатели эвакуировали 42 человек из магазина в селе Спасское-Городище в Суздальском районе. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пламя вспыхнуло около 23:00

Спасатели эвакуировали 42 человек из магазина в селе Спасское-Городище в Суздальском районе. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пламя вспыхнуло около 23:00 на улице Центральной. К моменту прибытия пожарных наблюдался густой дым из магазина на 1 этаже жилого дома. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться и эвакуировали жителей дома. Среди них было