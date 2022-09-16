15 сентября в районе 23:00 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в магазине в селе...

15 сентября в районе 23:00 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в магазине в селе Спасское-Городище Суздальского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия к месту подразделений наблюдался густой дым из магазина, расположенного на 1-этаже жилого дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки очага, тушения пожара и эвакуации людей.Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение имущества и внутренней отделки на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, эвакуировано 42 человека, из них 12 детей. На пожар привлекалось 2 единицы техники, 5 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области