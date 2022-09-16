В 2003 году страна следила за финалом третьего сезона проекта Фабрика звезд. Тогда за рождение новых суперстаров на проекте отвечал продюсер Александр Шульгин. Так, по окончании музыкального шоу круто на ТВ попала группа Тутси. Но в какой-то момент выпускницы-фабрикантки, которые еще даже не успели начать свой путь в шоу-бизнесе, остаются без продюсера. Шульгин бросает начинающих певиц на произвол судьбы, а за поющую четверку взялся Виктор Дробыш, делая за максимально короткий срок из группы-подкидыша один из топовых коллективов страны.

В 2003 году страна следила за финалом третьего сезона проекта "Фабрика звезд". Тогда за рождение новых суперстаров на проекте отвечал продюсер Александр Шульгин. Так, по окончании музыкального шоу круто на ТВ попала группа "Тутси". Но в какой-то момент выпускницы-фабрикантки, которые еще даже не успели начать свой путь в шоу-бизнесе, остаются без продюсера. Шульгин бросает начинающих певиц на произвол судьбы, а за поющую четверку взялся Виктор Дробыш, делая за максимально короткий срок из группы-подкидыша один из топовых коллективов страны.Первым делом Дробыш начал искать для своих подопечных большой хит. Им стал трек "Самый-самый". "Кому-то понравилось, кому-то совсем не понравилось, но Дробыш сказал: "Девочки, доверьтесь мне! Это хит!" Я была в числе тех, кто сказал: "Блин! На одной ноте! Но как же так!?", – рассказала Ирина Ортман в "Хит-Сториз" на "МУЗ-ТВ"."Это уже сейчас, спустя много лет, можно говорить, кому песня не понравилась. Но тогда ни у кого не хватило духу даже глазом повести, чтобы я не заподозрил, что она там кому-то не понравилась!" – считает Виктор Дробыш.С выбором трека продюсер не ошибается: песня моментально разлетается по радиостанциям, группу приглашают выступать на концертах. Поэтому Дробыш решает побыстрее снять на нее видео. Затем у "Тутси" выходят и другие популярные песни, но такого успеха, как "Самый-самый" они группе не принесут. Коллектив постепенно терял популярность, а в 2012 году и вовсе прекратил работу."Я считаю, что эта группа не добилась огромного успеха из-за того, что они начали какие-то движения: кто-то уходил, приходил. Но когда в группах начинаются перемены, они обычно ведут к упадку", – объяснил Дробыш причину краха коллектива.