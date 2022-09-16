Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Без врио
Александр Авдеев официально вступил в должность...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Без врио
Александр Авдеев официально вступил в должность губернатора Владимирской области. Как прошла инаугурация?
- Опережая график
Большая часть работ сделана - впереди самый ответственный этап. Как идет строительство вантового моста через Оку?
- Кто победил?
Огневая, строевая и медподготовка. В Ковровском районе прошел финал областной военно-спортивной игры "Зарница".