Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Спасите Каменку! Грязная и обмелевшая. Есть ли у главной...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Спасите Каменку!Грязная и обмелевшая. Есть ли у главной реки Суздаля шанс на полноводное будущее? И попадет ли Каменка в нацпроект "Экология"?- Парковая реновацияКак в Коврове реализуется нацпроект "Комфортная городская среда"? Обновленные парки и ухоженные дворы. На очереди еще десятки объектов.- "Подслушки" пишутВырубка деревьев и сентябрьская радуга - в нашем сетевом обзоре. Чем запомнилась эта неделя интернет-пользователям?