Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Спасите Каменку!
Грязная и обмелевшая. Есть ли у главной...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Спасите Каменку!
Грязная и обмелевшая. Есть ли у главной реки Суздаля шанс на полноводное будущее? И попадет ли Каменка в нацпроект "Экология"?
- Парковая реновация
Как в Коврове реализуется нацпроект "Комфортная городская среда"? Обновленные парки и ухоженные дворы. На очереди еще десятки объектов.
- "Подслушки" пишут
Вырубка деревьев и сентябрьская радуга - в нашем сетевом обзоре. Чем запомнилась эта неделя интернет-пользователям?