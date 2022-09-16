Все больше владимирцев присоединяются к сервису Добро.Взаимно. Это новое приложение взаимопомощи...

Все больше владимирцев присоединяются к сервису "Добро.Взаимно". Это новое приложение взаимопомощи - часть волонтерского движения в России. Его называют "еще одним шагом к построению гражданского общества".Цель сервиса - развить культуру взаимопомощи. Приложение помогает тем, кто готов оказывать услуги или, наоборот, нуждается в них. Чтобы найти друг друга, нужно всего лишь скачать приложение и заполнить анкету. Одним нужно выгулять собаку, у других нет зимней куртки или учебников. Услугу готовы оплатить добром: помочь с переездом, подарить соленья, позаниматься с ребенком английским языком. Найти и оценить приложение можно на сайте мывместе.рф.