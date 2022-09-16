Во Владимирской области в текущем году на 15% увеличилось число преступлений, связанных с...

Во Владимирской области в текущем году на 15% увеличилось число преступлений, связанных с телефонными мошенничествами. Ежедневно жители нашей области перечисляют и лично передают мошенникам миллионы рублей.Только за два дня (12 и 13 сентября) жертвами обмана стали шестеро пенсионеров из Александрова, Владимира и Вязников, сообщает пресс-служба прокуратуры. Под предлогом освобождения родственника от ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие злоумышленниками была похищена сумма более 1 млн. рублей, пожилые люди лишились всех своих сбережений.Житель города Владимира, пытаясь купить автомобиль по объявлению на сайте «Авито», перечислил мошенникам 1,8 млн. руб.Прокуратура Владимирской области призывает быть бдительными, не верить тем, кто звонит и убеждает закрыть или оформить кредит, предлагает поместить деньги на безопасный счет, передать деньги родственнику для решения проблем через неизвестных лиц. Так действуют только мошенники.Жертвами мошенников только в этом году стали более 1500 жителей нашей области.Фото https://www.pxfuel.com/