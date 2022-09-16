Завоевал “бронзу” на чемпионате мира. Студент колледжа ВлГУ Имирбег Бабаев отличился на соревнованиях по борьбе на поясах. Он выступал в классическом стиле в категории до 68

Завоевал “бронзу” на чемпионате мира. Студент колледжа ВлГУ Имирбег Бабаев отличился на соревнованиях по борьбе на поясах. Он выступал в классическом стиле в категории до 68 килограммов. Чемпионат проходил в Узбекистане. Он собрал спортсменов из 26 стран. В общекомандном зачете российские спортсмены стали лидерами. В копилке сборной страны – 27 медалей. Прокомментируйте новость у нас