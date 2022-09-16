Во Владимирском региональном отделении Союза архитекторов прошло собрание, посвященное подготовке к...

Во Владимирском региональном отделении Союза архитекторов прошло собрание, посвященное подготовке к всероссийскому съезду архитекторов и участию в фестивале "Зодчество".Также на собрании чествовали архитектора Давида Крамникова. В июне ему исполнилось 75. Давид Бенцианович много лет проработал руководителем мастерской в проектном институте "Владимиргражданпроект", был главным архитектором областного центра. И сейчас юбиляр проектирует новые объекты в одной из владимирских строительных компаний.Давид Крамников, член Союза архитекторов России:- У меня много объектов во Владимире, потому что здесь я работаю с 1970 года, уже 50 с лишним лет, кроме трех лет в Монголии. У меня один из первых хороших объектов был сейчас банк "Открытие" - там с арками. Вот этот с башней угловой. Он, конечно, не завершенный объект, но это вот один из первых лучших объектов. Это было в 70-ые годы.