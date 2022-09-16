Дом авангардистки Ольги Розановой признали объектом культурного наследия. Он расположен во...

Дом авангардистки Ольги Розановой признали объектом культурного наследия. Он расположен во Владимире, на Музейной, 10."Вести" уже рассказывали, что дом амазонки русского авангарда получил статус вновь выявленного объекта культурного наследия. Дом на Музейной, где жила знаменитая художница, принадлежит нескольким собственникам. Но владелицы одной из квартир сделали жизнь соседей невыносимой. Помещения и двор они превратили в помойку. Нечистоты женщины льют прямо на головы других жильцов. Своих собак и кошек женщины не выгуливают.Иван Алферьев, старший по дому:- Вот этот мусор, он как тут был, так он и будет! Несут со всех свалок!Мария Герасимова, жительница дома:- Мы как раз стена к стене. У нас так получилось, дом необычной постройки, что у нас окно с кухни выходит на их коридор. У них хлама с пола до потолка. У нас тараканы дома и мы не можем никак от них избавиться. Это ужас! Запах стоит постоянно. Делаешь им замечания - бесполезно.Недавно на улице Музейной прошло большое выездное совещание. С участием представителей администрации области, фонда капремонта, Розановского центра, Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия. Дом художницы успешно прошел этап государственной историко-культурной экспертизы. Теперь включение здания в перечень объектов культурного наследия должно привлечь внимание властей к его судьбе.