Сегодня самовольная постройка отключена от подачи электроэнергии. На исполнении в Управлении ФССП...

Сегодня самовольная постройка отключена от подачи электроэнергии.На исполнении в Управлении ФССП России по Владимирской области находится исполнительное производство сносе автомойки в мкр. Коммунар города Владимира. Владелец ее неоднократно был привлечен к административной ответственности.Кроме этого, мужчине ограничен выезд за пределы Российской Федерации и вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ему. Также судебным приставом-исполнителем направлены в соответствующие организации постановления об отключении самовольного строения от сетей инженерно-технического обеспечения, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/