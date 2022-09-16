Во Владимире сегодня пройдет инаугурация избранного губернатора Александра Авдеева. Торжественная...

Во Владимире сегодня пройдет инаугурация избранного губернатора Александра Авдеева. Торжественная церемония начнется в час дня в областной филармонии.Напомним, на досрочных губернаторских выборах Александр Авдеев победил с колоссальным отрывом от других кандидатов. По итогам выборов, у него почти 84 процента голосов избирателей. На инаугурации соберутся федеральные гости, ведущие политики региона, главы муниципальных образований. Избранному губернатору предстоит принести присягу на Конституции Российской Федерации и Уставе Владимирской области. На церемонии будет работать наша съемочная группа. Первые подробности - уже в программе «Вести» в 14.30.