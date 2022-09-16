В начале выпуска - к главной теме дня. В областном центре завершилась торжественная инаугурация...

В начале выпуска - к главной теме дня. В областном центре завершилась торжественная инаугурация избранного губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Каким был формат церемонии? Узнаем у моей коллеги Марии Платанюк.Она на связи со студией "Вестей". Мария, здравствуйте! Ждем от Вас подробностей.- Добрый день, коллеги! Инаугурация Александра Авдеева, избранного губернатора Владимирской области, прошла во владимирской областной филармонии. Напомним, Александр Авдеев - кандидат от партии "Единая Россия" - победил на выборах главы региона с впечатляющим результатом. Свое доверие ему выразили почти 84 процента голосов избирателей. Результаты досрочных выборов губернатора областная избирательная комиссия определила в среду, 14 сентября. На третий день после завершения голосования.Победе Александра Авдеева предшествовал почти год работы на должности врио губернатора Владимирской области. Этот пост Александр Александрович занял в начале октября прошлого года Указом Президента Владимира Путина.На инаугурации собрались федеральные гости, ведущие политики региона, главы муниципальных образований. Прибыл на инаугурацию полномочный представитель Президента в Центральном Федеральном Округе Игорь Щеголев, коллега Александра Авдеева - губернатор Калужской области Владислав Шапша и другие ведущие политические деятели страны. Сегодня в торжественной обстановке избранный губернатор Александр Авдеев принес присягу на Конституции Российской Федерации и Уставе Владимирской области. Церемония прошла в деловом формате, сегодня у губернатора плотный график. И обычный рабочий день.Напомним, в своей программе Александр Авдеев сделал ставку на реиндустриализацию, промышленный рывок, создание новых рабочих мест, мощный приток инвестиций. Эти устремления поддержали жители Владимирской области. По словам федеральных экспертов, победа Александра Авдеева означает главное - рост авторитета региональной власти, доверия к ней.Александр Авдеев продолжает получать поздравления с избранием на пост губернатора Владимирской области. Одним из первых избранного губернатора поздравил председатель российского Правительства Михаил Мишустин. Как отметил премьер-министр, заслужить доверие людей Александру Авдееву помогли компетентность, целеустремленность, способность сплотить вокруг себя команду единомышленников. Впереди - реализация всех намеченных планов.Отмечу, что Александр Авдеев стал пятым губернатором Владимирской области. Сентябрь 2022-ого года открыл новую страницу в истории 33-его региона.