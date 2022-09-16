Износ конструкций достиг 70%.

Прокуратура Владимира добилась расселения дома 1900 года постройки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Постройка в микрорайоне Юрьевец официально признана чиновниками аварийной и подлежащей сносу до конца 2023 года. При этом физический износ конструкций достиг 70%, а повреждения свидетельствуют о возможности обрушения.«При установлении срока расселения жильцов администрацией не учтено фактическое его состояние, в связи с чем, указанную дату нельзя признать разумной», - пришел к выводу прокурор города.Он подал иск в Октябрьский районный суд. Требования надзорного органа о досрочном расселении МКД удовлетворены в полном объёме.Решение пока не вступило в законную силу.