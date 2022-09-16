Он находится на проезжей части в районе дома 95-в по улице Большая Нижегородская. Работы выполнили специалисты муниципального «Владимирводоканала». Пока в порядке эксперимента. Как поясняют

Он находится на проезжей части в районе дома 95-в по улице Большая Нижегородская. Работы выполнили специалисты муниципального «Владимирводоканала». Пока в порядке эксперимента. Как поясняют в городской администрации, люк устанавливается не на бетонное колодезное кольцо, как обычно, а на саму конструкцию дороги. Поэтому предполагается, что асфальтовое покрытие вокруг люка должно оставаться ровным, а не проваливаться со