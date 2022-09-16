В основном в регионе циркулируют парагрипп, аденовирусы и риновирусы.

Во Владимирской области на прошлой неделе с признаками ОРВИ к врачам обратились 10234 человека, среди них 4299 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости гриппом и вирусными инфекциями в возрастной категории от 15 лет и старше составляет 196%, 7-14 лет – на 49,9%, 3-6 лет – на 9,4%. Уровень заболеваемости на 100 тысяч населения за семь дней вырос на 14,4%.Во Владимире зарегистрировано 3696 обращений граждан в медучреждения, среди них 1774 ребёнка.На 36-ой неделе специалистами проведено 126 исследований. В основном в регионе циркулируют парагрипп, аденовирусы и риновирусы.