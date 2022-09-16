С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 163141 владимирца.

Во Владимирской области на 16 сентября выявлено 478 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 140 человек. Ещё 53 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 51 - в Ковровском, 21 - в Кольчугинском, 16 - в Александровском, 19 - в Юрьев-Польском, 59 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Судогодском, 7 - в Собинском, 17 - в Киржачском, 10 - в Камешковском, 9 - в Гороховецком, 19 - в Меленковском, 21 - в Вязниковском, 22 - в Суздальском и 4 - в Селивановском районах, а также 4 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 163141 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 44443 заболевших во Владимире, 19006 - в Ковровском районе и 17935 - в округе Муром.