Первая в России. Во Владимирской области появится народная часовня - мемориал в честь российских...

Первая в России. Во Владимирской области появится народная часовня - мемориал в честь российских воинов, участников специальной военной операции. Кому принадлежит идея? И какие шаги уже сделаны? Слово - Марии Платанюк.Будущий символ народной памяти. Старинная Крестовоздвиженская церковь села Святково станет мемориалом в честь подвига российских бойцов - участников специальной военной операции по защите Донбасса. Идея создания часовни-мемориала именно здесь принадлежит межрегиональной общественной организации "Архивный дозор" во главе с ее председателем Виталием Семеновым. Историк - он сам несколько раз был на Донбассе - уверен: связь с СВО прямая. Она - в самой топонимике. Предлагает вслушаться! Храм СВЯТково КОЛЬЧУГИНского района.Виталий Семенов, председатель межрегиональной общественной организации "Архивный дозор":- Здесь недалеко до Музея Левитана, отсюда недалеко до места, где похоронен Солоухин, который воспел эти края. Это самый центр владимирского Ополья. Именно в этой церкви, в этом здании, отреставрировав эти еще довольно крепкие стены, планируется создать народную часовню-мемориал.Крестовоздвиженский храм в Святково был возведен в 1867-ом году. Хотя на этом месте церковь была уже с 16-ого столетия. Памятник архитектуры входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Принят на государственную охрану в 1995-ом. В советские годы храм превратили в склад, под его сводами хранили химические удобрения.- Вот такое количество удобрений, сульфатные, борные…К расчистке активно подключились волонтеры. Открылся пол, который не видели 70 лет. Есть данные, что именно в Святково перед закрытием служил новомученик Стефан Преображенский. Здесь будут вспоминать всех, кто отдал свою жизнь за веру, правду, свободу.- Впервые наступаю на плитку, по которой ходил новомученик Преображенский и отсюда был взят на расстрел... Сегодня я расчистил аналойную часть.В программе первоочередных противоаварийных работ: расчистка территории, снятие грунта, установка контрольных маяков на трещины, восстановление кирпичной кладки, очистка сводов и алтаря. Вызовом стала и уборка деревьев с крыши памятника. Очередные работы запланированы на конец сентября. Предстоит расчистить апсиду.Виталий Семенов, председатель межрегиональной общественной организации "Архивный дозор":- Самое главное, что человек, проходя, совершает определенную духовную работу. Созерцание, сосредоточение и саму дань памяти, которую он платит тем ребятам, которые погибли в 2022-ом в ходе спецоперации на Украине. Такого проекта в России больше нет.Проект поддерживают областные и районные власти, Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия, Госцентр, Кольчугинское благочиние и сотни неравнодушных людей. Авторы идеи надеются, что к храму урочища Святково, который увековечит память российских воинов, обязательно появится своя дорога. У нынешней, грунтовой, пока нет официального статуса.Мария Платанюк "Вести-Владимир"