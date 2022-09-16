В области растет количество больных с симптомами ОРВИ. Только на прошлой неделе за медицинской...

В области растет количество больных с симптомами ОРВИ. Только на прошлой неделе за медицинской помощью обратились более десяти тысяч человек. Среди них 4 тысячи триста детей.Зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в среднем на 96 процентов. В возрастной группе от 15 лет - и вовсе на 196. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован во всех возрастных группах. Управление Роспотребнадзора напоминает: самый эффективный метод профилактики - вакцинация. Специфический иммунитет, который вызывает прививка, высокоэффективен как для взрослых, так и для детей, помогает избежать осложнений. Оптимальное время для вакцинации с сентября по ноябрь. Иммунитет формируется в течение 2-х недель. Прививочная компания в области уже стартовала. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства или по выходным в пунктах дополнительной вакцинации.